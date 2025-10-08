El huracán Priscilla azota la costa del Pacífico mexicano con una fuerza creciente, registrando vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora.

Mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas exteriores ya descargan lluvias sobre Baja California Sur, generando alerta en la población.

De forma paralela, en el Atlántico, la tormenta tropical Jerry se intensifica con vientos de 85 kilómetros por hora, un sistema que, según los meteorólogos, probablemente se convierta en huracán en uno o dos días.