Huracán Polo

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente al pacífico mexicano y mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre sus posibles efectos en territorio nacional, las imágenes captadas desde el espacio permiten observar con claridad la estructura de uno de los ciclones más intensos de la temporada.

Su particular apariencia destaca por un ojo bien definido, rodeado por una masa compacta de nubes que evidencia la fuerza que ha adquirido el sistema.

Las imágenes satelitales muestran a polo prácticamente estacionado frente a las costas del occidente y sur de México, mientras mantiene una estructura organizada.

El Centro Nacional de Huracanes describió su presentación en imágenes satelitales como espectacular, con un ojo pequeño y bien definido rodeado por una zona simétrica de convección profunda.