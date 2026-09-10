Huracán Lowell deja al menos dos muertos y graves daños en Hawái sin tocar tierra directamente

El huracán Lowell causó graves daños a su paso por Hawái, con fuertes lluvias, vientos destructivos, inundaciones y al menos dos muertes vinculadas al fenómeno.

Aunque el centro del huracán no tocó tierra directamente, pasó cerca del archipiélago durante la noche del 7 de septiembre y provocó condiciones extremas en gran parte del estado.

Las autoridades meteorológicas registraron ráfagas de viento de hasta 92 millas por hora, y más de 36 mil clientes, equivalentes al 90 por ciento de los usuarios de electricidad en Kauai, quedaron sin energía.

Las dos muertes se relacionan con el fuerte oleaje en Kauai y la caída de un árbol sobre una tienda de campaña en Oahu.

El gobernador de Hawái solicitó una declaración federal de desastre para acelerar la llegada de ayuda a las zonas afectadas.