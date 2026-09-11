Hoy se cumplen 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre

Hoy se cumplen 25 años de los atentados terroristas de Al Qaeda contra Estados Unidos, ocurridos el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales en pleno vuelo.

Dos de las aeronaves se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, un tercer avión impactó contra el Pentágono cerca de Washington, D.C., y un cuarto cayó en un campo abierto en Pensilvania tras la revuelta de los pasajeros.

Para conmemorar la fecha se realizaron actividades en todo el país, entre ellas un minuto de silencio en la Zona Cero y el despliegue de la bandera en la fachada oeste del Pentágono. El 11 de septiembre ha sido calificado como el mayor ataque en suelo estadounidense de la historia.