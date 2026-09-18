Hotel para perros

Aquí están Romina, Chipi, Gasper, Pipo, Tony, Donna y Harvey, todos huéspedes frecuentes de Depelitos, una guardería y hotel boutique para perros.

Este centro ofrece a los dueños una alternativa para dejar a sus mascotas bajo cuidado mientras trabajan, viajan o deben ausentarse de casa.

La idea de crear este espacio nació hace un año, impulsada por el amor a los perros y por una experiencia personal de su propietaria.

La atención que recibe cada perro es personalizada. La alimentación, las rutinas de juego, la socialización y los momentos de descanso se organizan de acuerdo con las características y necesidades de cada mascota, para eso, cuentan con espacios destinados a distintos momentos de la estadía.

Y antes de ser admitidos, los propietarios deben presentar la información y los requisitos solicitados por el centro, entre ellos los datos de la mascota y sus condiciones de salud, también existe un protocolo para responder ante cualquier emergencia, desde una alteración en el comportamiento hasta una situación que requiera atención veterinaria.

Además de sus servicios de guardería y hotel, ofrece cuidado para mascotas durante eventos especiales.

Este centro canino está ubicado en el kilómetro 3/2 de la carretera a los Planes de Renderos.

Para más información, puede comunicarse al 7885-2424 o contactarlos a través de sus redes sociales, en Instagram como Depelitos centro canino.