El hospital veterinario Chivo Pets ha brindado más de 4.5 millones de atenciones desde su inauguración, consolidándose como un pilar en la salud animal.

Atiende emergencias las 24 horas y ofrece una consulta externa a un costo simbólico de 25 centavos de dólar al usar Chivo Wallet.

Además de perros y gatos, el centro recibe diversas especies exóticas, contando con servicios avanzados como cirugía, imagenología y rehabilitación para garantizar el bienestar integral de las mascotas, que son consideradas parte fundamental de la familia.