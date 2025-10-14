Diez de los veinte rehenes israelíes liberados este lunes por el movimiento Hamás fueron trasladados al Centro Médico Sheba, el mayor complejo hospitalario de Israel, confirmó la autoridad sanitaria local.

Los liberados, que llegaron en helicóptero en dos grupos a lo largo del día, fueron atendidos de inmediato por personal especializado que accedió a la aeronave mediante una pasarela desplegable para su traslado en ambulancia al interior del recinto.

La operación se ejecutó bajo estrictas medidas de confidencialidad, lo que incluyó restringir el acceso a los medios de comunicación que se congregaron masivamente en las inmediaciones.

Los pacientes fueron distribuidos en diferentes departamentos del hospital, el cual cuenta con un instituto de cardiología y un centro pediátrico para su tratamiento y evaluación integral.