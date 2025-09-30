El horóscopo semanal revela importantes predicciones para todos los signos zodiacales, donde Aries enfrenta desafíos de control emocional que requieren manejar la ira cuando las situaciones no resulten como espera.

Géminis recibe una crucial advertencia sobre personas que podrían aprovecharse de su bondad, necesitando desarrollar mayor discernimiento en sus relaciones interpersonales.

Mientras Cáncer celebra propuestas económicas y reconocimiento profesional, Capricornio experimenta su momento cumbre con oportunidades financieras que demandan acción inmediata y planificación estratégica para maximizar los beneficios astrales.