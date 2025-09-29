El horóscopo semanal revela que Aries alcanzará el éxito mediante la materialización de proyectos planificados, mientras Tauro encontrará felicidad en viajes y reencuentros.

Géminis experimentará sueños premonitorios que le ayudarán a identificar personas convenientes en su vida, y Cáncer expandirá su capacidad amorosa para mejorar todas sus relaciones interpersonales.

Leo enfrentará noticias complejas requiriendo serenidad, mientras Virgo materializará grandes sueños con apoyo externo en una semana astral cargada de potencial transformador para todos los signos zodiacales.