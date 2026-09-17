Horóscopo diario recomienda a Aries evitar el estrés y a Tauro no hacer caso a las críticas

Las recomendaciones astrales para este día señalan que Aries necesita descanso y más control en lo que hace, mientras que Tauro debe tomar mejores decisiones sin dejarse llevar por lo que diga la gente.

Para Géminis, la jornada favorece comprar, vender, hacer negocios y obtener ganancias, pues la estrella pasa bajo su signo y la suerte lo acompaña.

Cáncer enfrenta un día de debilidad y sentimientos encontrados, por lo que se le recomienda cambiar el chip y reconocer que mucha gente lo valora.

Leo debe aceptar oportunidades laborales y económicas aunque alguna idea no le cuadre, y Virgo debe evitar darle vueltas al tema económico y alimentar su mente con pensamientos positivos.

Libra está a punto de empezar un proyecto nuevo y debe hacerlo sin miedo al éxito, mientras Escorpión necesita relajarse en cuestiones sentimentales y respetar a los demás.

Sagitario debe vestir de azul y prender velas de ese color para visualizar un mejor trabajo, Capricornio debe dejarse llevar por sus corazonadas y Acuario verá fluir mejor sus finanzas.

Por último, a Pisces se le recomienda evitar la soledad, compartir con sus seres queridos y planificar un viaje familiar.