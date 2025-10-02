El horóscopo diario revela lo que el destino depara para cada signo zodiacal en una lectura especial transmitida frente al icónico Golden Gate de San Francisco.

Aries encuentra nuevas oportunidades laborales que mejorarán su situación económica, mientras Cáncer recibe la visita de la estrella de la suerte durante cinco días ideales para ventas y negocios.

Escorpio debe evitar vestir de negro y los espacios en penumbra, ya que según la predicción astral estos elementos podrían cargarle de energías negativas en los próximos dos días.