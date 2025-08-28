El horóscopo desde Las Vegas llega con predicciones que invitan a la reflexión y al cuidado personal.

Aries debe evitar decisiones apresuradas porque la tensión podría afectar sus resultados, mientras Tauro necesita actuar sin depender de favores externos para asegurar el éxito.

Géminis debe mantenerse alejado de chismes, y Cáncer tiene la oportunidad de mejorar sus finanzas. Cada recomendación busca orientar con claridad, recordando que los astros señalan caminos, pero la verdadera fuerza para avanzar está en cada persona.