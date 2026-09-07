Horóscopo del lunes: Aries con pie derecho y Capricornio bajo la buena estrella

Los astros tienen mensajes para cada signo en este inicio de semana: Aries despierta con energía positiva, Tauro debe evitar confusiones sentimentales y Géminis enfrentará desafíos desconocidos.

Para Cáncer, el momento es de crecimiento económico y cambios que traerán renovación, además de reencuentros con personas que estiman.

Leo necesita motivación y pasión para garantizar el éxito. Virgo recibirá nuevas amistades y deberá dejar atrás el pasado. Libra inicia una nueva etapa en negocios o trabajo, pero debe cuidar su talón de Aquiles.

Escorpión tendrá flujo de dinero sin preocupaciones. Sagitario debe prender velas rosadas o rojas para armonizar el hogar. Capricornio contará con la suerte de su lado.

Acuario iniciará viajes y recibirá noticias importantes. Piscis tendrá tiempo de compartir y reencontrarse con seres queridos.