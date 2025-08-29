El horóscopo de hoy viernes anticipa un día de pruebas y oportunidades para todos los signos, ya que Aries debe evitar conflictos mientras Sagitario inicia cambios decisivos.

Aunque Tauro y Acuario reciben advertencias sobre el ahorro, Leo encuentra alegrías sentimentales que elevan su ánimo.

Según las predicciones, Capricornio está llamado a demostrar carácter y Piscis logra equilibrio económico, lo que refuerza la importancia de mantener prudencia, discreción y fe, pues cada acción tomada hoy influirá directamente en el rumbo de los próximos días.