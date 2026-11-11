Horóscopo de hoy: descubre qué les espera a los 12 signos del zodiaco

Luis Fernando compartió en Hola El Salvador sus recomendaciones astrales para este miércoles, con mensajes sobre el amor, el trabajo, las finanzas y los cambios que cada signo podría afrontar.

Para Aries, la recomendación es no permitir que otras personas limiten sus sueños y actuar con convicción.

Tauro debe mantener la disciplina y cumplir sus rutinas, mientras que Géminis necesita dejar atrás los problemas amorosos y aprender de los errores. A Cáncer le corresponde perseverar y no abandonar sus objetivos, y Leo debe organizar sus gastos para alcanzar mayor tranquilidad financiera.

En cuanto a Virgo, el horóscopo anuncia posibles viajes, reencuentros y nuevas alternativas laborales. Para Libra, recomendó encender una vela azul y visualizar con fe las oportunidades de trabajo que desea conseguir.

Escorpio, por su parte, puede aprovechar este momento para viajar, conocer personas e iniciar nuevas relaciones y conversaciones.

A Sagitario le aconsejó pasar de los deseos a la acción y luchar por sus objetivos. Capricornio debe tomar distancia de personas que, según la predicción, podrían involucrarlo en problemas, especialmente si son de los signos Tauro o Virgo.

Para Acuario, el dinero fluye y podría recuperar pronto lo que gasta, mientras que Piscis tiene un periodo favorable para concretar sus sueños y evaluar inversiones que le permitan generar ganancias.