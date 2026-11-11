Horóscopo de hoy: descubre qué les espera a los 12 signos del zodiaco

Luis Fernando compartió las predicciones para cada signo.

Luis Fernando compartió en Hola El Salvador sus recomendaciones astrales para este miércoles, con mensajes sobre el amor, el trabajo, las finanzas y los cambios que cada signo podría afrontar.

Para Aries, la recomendación es no permitir que otras personas limiten sus sueños y actuar con convicción.

Tauro debe mantener la disciplina y cumplir sus rutinas, mientras que Géminis necesita dejar atrás los problemas amorosos y aprender de los errores. A Cáncer le corresponde perseverar y no abandonar sus objetivos, y Leo debe organizar sus gastos para alcanzar mayor tranquilidad financiera.

En cuanto a Virgo, el horóscopo anuncia posibles viajes, reencuentros y nuevas alternativas laborales. Para Libra, recomendó encender una vela azul y visualizar con fe las oportunidades de trabajo que desea conseguir.

Escorpio, por su parte, puede aprovechar este momento para viajar, conocer personas e iniciar nuevas relaciones y conversaciones.

A Sagitario le aconsejó pasar de los deseos a la acción y luchar por sus objetivos. Capricornio debe tomar distancia de personas que, según la predicción, podrían involucrarlo en problemas, especialmente si son de los signos Tauro o Virgo.

Para Acuario, el dinero fluye y podría recuperar pronto lo que gasta, mientras que Piscis tiene un periodo favorable para concretar sus sueños y evaluar inversiones que le permitan generar ganancias.