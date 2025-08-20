El horóscopo de hoy llega con mensajes de decisiones clave y advertencias para cada signo, recordando que la intuición puede marcar la diferencia en momentos de cambio.

Mientras Aries celebra avances y Tauro enfrenta problemas de descanso, Géminis y Cáncer deben reforzar su autocontrol y cautela en relaciones.

Los astros también aconsejan motivación a Leo, prudencia financiera a Virgo y discreción a Capricornio. Estas predicciones sugieren que, si se actúa con calma y equilibrio, el día puede traer grandes oportunidades.