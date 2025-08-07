El horóscopo de hoy revela que Capricornio tiene una jornada propicia para negocios y cambios importantes, especialmente si busca vivienda.

Según el astrólogo Luis Mencos, mantener una actitud positiva es clave para que el universo responda a tus deseos. Acuario, en cambio, vibra con alegría y oportunidades de viaje, ideal para reencontrarse con seres queridos.

Sin embargo, Piscis debe mantenerse alerta: compañeros de trabajo podrían involucrarlo en chismes, por lo que conviene filtrar confianzas.