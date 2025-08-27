El horóscopo de hoy ofrece advertencias y oportunidades que invitan a reflexionar sobre decisiones personales y colectivas.

Aries encuentra respaldo en sus ideas si supera la duda, mientras Tauro debe proteger su entorno de visitas indeseadas que podrían traer malas energías.

Géminis recibe un llamado de prudencia para evitar riesgos en viajes, y Cáncer enfrenta un día cargado de trámites y decisiones. La guía astral subraya que la organización y la confianza son claves para enfrentar los cambios.