Honduras prueba estimulación artificial de nubes para generar lluvia ante crisis hídrica que golpea cultivos 

Honduras está probando la estimulación artificial de nubes para generar más lluvia ante la crisis hídrica que enfrenta el país. El procedimiento busca favorecer la precipitación a partir de nubes que ya están formadas y proyecta alcanzar alrededor de 2.3 millones de hectáreas.

La técnica de siembra de nubes modifica el clima de una región y logra un aumento de la precipitación de entre 5% y 20% ante condiciones naturales, según especialistas. El procedimiento requiere nubes con determinadas condiciones de humedad y temperatura, además de una planificación rigurosa de las cantidades a utilizar.

El gobierno hondureño prevé cerca de veinte operaciones en un máximo de tres meses, con una inversión aproximada de 600 mil dólares. La sequía dañó la mayoría de cultivos de granos básicos como maíz y frijol en algunos sectores del sur hondureño, además de afectar la ganadería y la industria azucarera.