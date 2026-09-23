Honduras implementará siembra de nubes con yoduro de plata para combatir sequía

Honduras implementará un proceso de siembra de nubes mediante la dispersión de yoduro de plata para estimular las precipitaciones en el Corredor Seco, según informaron autoridades hondureñas. Una empresa mexicana realizará las operaciones con apoyo logístico de la Fuerza Aérea Hondureña.

El plan contempla una veintena de vuelos a cargo de la empresa mexicana Startup Renaissance, y en cada recorrido se utilizarán alrededor de 100 litros de yoduro de plata para desencadenar las precipitaciones.

El proceso comenzará con la identificación de zonas que presenten condiciones atmosféricas necesarias, como humedad suficiente, inestabilidad atmosférica y ascenso de aire, antes de que los vuelos liberen la sustancia para estimular las nubes.

El proyecto busca beneficiar a agricultores y ganaderos, contribuir al abastecimiento de agua y a la generación eléctrica, y se enfocará en el Corredor Seco, que comprende territorios cercanos al Pacífico de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las autoridades proyectan que las precipitaciones estimuladas alcancen una cobertura de aproximadamente 2.3 millones de hectáreas, aunque desde COPECO advirtieron que existe incertidumbre para determinar cuánto de la lluvia generada responde al procedimiento.