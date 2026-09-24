Honduras implementará medidas carcelarias similares a El Salvador

El congreso hondureño endureció las condiciones en las cárceles como parte de una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico, con medidas similares a las aplicadas en El Salvador.

De acuerdo con las autoridades las reformas al código procesal penal establecen que los presuntos integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha serán enviados a cárceles de máxima seguridad y no podrán acceder a medidas sustitutivas a la prisión.

Entre las medidas que se aplicarán los reos considerados de alta peligrosidad tendrán solo una hora de sol y patio, de forma individual o en grupos de hasta dos personas, regulación de las visitas de familiares y conyugal, también se crearán juzgados especializados para conocer exclusivamente los casos relacionados con estas estructuras.

Estas medidas forman parte de la alianza regional Escudo de Las Américas, una iniciativa de cooperación entre países de la región para fortalecer la lucha contra las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado.