Hombres fuertemente armados se tomaron este martes un supermercado en Cartagena de Indias y mantuvieron como rehenes a varios clientes y empleados. El hecho se reportó alrededor de las ocho de la mañana y la policía implementó un dispositivo de seguridad en la zona.

Las cámaras de seguridad alertaron sobre la presencia de los bandidos y los operadores activaron los botones de pánico.

Los sujetos se refugiaron en uno de los locales y retuvieron a 30 personas, de las cuales ya liberaron a cinco mujeres mayores. Grupos especiales de las fuerzas públicas se encuentran en el lugar para lograr el rescate de los secuestrados.

La Aeronáutica Civil suspendió temporalmente los aterrizajes en el Aeropuerto Rafael Núñez, cercano a la emergencia, y reanudó las operaciones media hora después.