Un violento accidente de tránsito registrado en el kilómetro 22 de la Troncal del Norte, a la altura de Guazapa, terminó con la vida de un conductor la mañana de este miércoles.

Las imágenes del lugar revelan que el vehículo particular impactó de frente contra la parte trasera de una arrastra, lo que causó que su frontal quedara completamente destrozado y el ocupante quedara atrapado en su interior.

Dado que el siniestro, cuyas causas se investigan, colapsó el tráfico en la zona, las autoridades solicitaron a los conductores tomar rutas alternas mientras los socorristas voluntarios procedían con la recuperación del cuerpo.