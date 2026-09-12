Hombre es condenado a cadena perpetua revisable por matar a golpes a una persona

El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, condenó a cadena perpetua revisable a Carlos, de 31 años, por homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis, ocurrido el 18 de mayo de 2026 en el cantón Teosinte, Arcatao.

Según la fiscalía, Herrera Castro, bajo los efectos del alcohol, discutió con la víctima y le causó lesiones mortales en la cabeza y el rostro con piedras, para luego robarle el dinero.

Testigos lo vieron contando efectivo junto al cuerpo y se comprobó que ofreció $10 a uno de ellos para comprar su silencio.

La pena se aplicó bajo las reformas de prisión perpetua revisable, vigentes desde abril de 2026.