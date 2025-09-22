Un conductor de aproximadamente 63 años falleció tras provocar un accidente de tránsito en el kilómetro 49 de la carretera a Sonsonate, cerca del desvío a San Julián.

Según el reporte policial, la víctima mortal irrespetó una señal de prioridad y impactó contra otro vehículo particular, donde viajaban dos personas que resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro médico.

El hecho ocurrió en una vía principal de la región, lo que requirió la intervención de cuerpos de socorro y agentes de tránsito.

Las investigaciones preliminares señalan que la causa principal del siniestro fue el incumplimiento de las normas viales por parte del conductor fallecido.