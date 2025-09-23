El Hogar San Vicente de Paúl recibe una donación permanente de cremas frías, un insumo crítico para la salud dermatológica de sus 115 adultos mayores.

Esta iniciativa surge tras una exitosa campaña en redes sociales donde la institución alertó sobre la escasez del producto, lo que permitió que la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR) y un laboratorio afiliado respondieran inmediatamente al llamado.

Dado que la piel en la tercera edad se vuelve extremadamente frágil y propensa a lesiones, el laboratorio se ha comprometido a entregar mensualmente el ungüento para prevenir laceraciones y prurito, garantizando así el bienestar continuo de los ancianos.