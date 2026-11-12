Hogar Padre Vito Guarato solicita apoyo para continuar su labor  

En este espacio es donde brinda atención integral a niños y adultos. El hogar Padre Vito Guarato se resguardan personas con discapacidad en estado de abandono desde hace más de dos décadas. Aquí las necesidades son muchas, ya que se cuida a una población de más de 100 personas. Desde pampers, productos de limpieza e higiene personal, sin embargo, hay necesidades del personal operativo que labora en este lugar que deben ser cubiertas.

El hogar no se queda de brazos cruzado e idea planes para recoger dinero, por ejemplo, una vez a la semana se realiza un mercado de pulgas donde las personas pueden encontrar ropa, artículos para el hogar y juguetes, estos puntos se mueven de sede, las fechas y horarios se publican en redes sociales, sin embargo, no solamente se realizan este tipo de actividades.

Las donaciones las puede llevar a las instalaciones de calle Huizúcar o acercarse a las oficinas centrales de la colonia Escalón, también puede realizar voluntariado en diferentes areas del hogar, y las donaciones economicas las puede hacer a través de depósitos o transferencia bancaria o comunicarse al número 2264- 6620 para más información.