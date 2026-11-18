El Hogar Padre Vitor Guarato recibió un donativo de insumos por parte de la Asociación de Coreanos en El Salvador. La donación incluye jabón para lavar ropa, pañales, guantes y papel higiénico, con un valor aproximado de diez mil dólares.

Las autoridades del hogar señalaron que el donativo ayuda a aliviar las necesidades que enfrenta la institución.

El secretario del centro, Roberto Machuca, indicó que la solidaridad del pueblo coreano contribuye al trabajo que realizan pese a las carencias que tienen.

Además de estos insumos, el hogar necesita ayuda económica y emprendió una campaña para recaudar doscientos mil dólares.

Ese monto representa el quince por ciento del presupuesto anual que necesitan para funcionar. Una de las principales necesidades es cubrir el salario del personal que atiende a la población del hogar. La Asociación de Coreanos también apoyó al hogar con la instalación de paneles solares a inicios de año.