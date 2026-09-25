Historia de Francisco Morazán

El general Francisco Morazán, de origen hondureño, es reconocido como un símbolo político y militar en El Salvador, el gobierno exhumó sus restos y los trasladaron a un mausoleo construido a un costado del palacio nacional en el jardín Centroamérica. Sus ideales liberales y unionistas lo llevaron a convertirse en presidente de la república federal de Centroamérica de 1830 a 1839; este último año se exilió, y tres años después murió a manos de sus opositores.

Morazán encontró en El Salvador un aliado tanto político como militar, incluso intervino en varias batallas salvadoreñas.

El aporte que dejó tanto en Centroamérica como en El Salvador perdura hasta la actualidad, dice Fidel Nieto; sobre todo en el ámbito educativo, religioso y económico.

A inicios de 1849 los restos de Francisco Morazán llegaron a El Salvador cumpliendo la voluntad del militar que desea ser enterrado en tierras cuscatlecas. Durante décadas descansó en el cementerio los ilustres, después de varias dificultades.

En su honor se nombraron calles, instituciones y monumentos, el más representativo es el parque Morazán en el centro histórico de San Salvador; en el cual se erige una estatua de bronce donde se representa al estadista.