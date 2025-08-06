El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 hora local, el bombardero B-29 Enola Gay dejó caer sobre Hiroshima la primera bomba atómica usada en guerra: «Little Boy».

Con una potencia de 15 kilotones (equivalente a 15,000 toneladas de TNT), la explosión a 600 metros de altura generó una bola de fuego que carbonizó todo en un radio de 2 kilómetros, matando al instante a 70,000 personas y dejando una nube en forma de hongo que se elevó 15,000 metros.

Tres días después, Nagasaki sufriría un destino similar con «Fat Man», forzando la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.