League of Legends convirtió tres canciones en himnos de sus campeonatos mundiales. «Warriors», de Imagine Dragons, fue el tema oficial del certamen de 2014 y transmitió fuerza y perseverancia.

«Legends Never Die», de Against the Current, cumplió la misma función en 2017 con un mensaje sobre el legado.

«Rise», de Mako, The Word Alive y Muff, cerró la trilogía en 2018 con una mezcla de sonidos electrónicos y rock.

«Warriors» representó a los jugadores que luchan por alcanzar la victoria. Su ritmo intenso refleja la emoción de competir y superar obstáculos.

«Legends Never Die» habla de la grandeza de quienes nunca dejan de luchar por sus sueños.

«Rise» transmite valentía, determinación y superación ante los desafíos. Las tres canciones acompañaron a los competidores que buscaban llegar a la cima de sus respectivos torneos.