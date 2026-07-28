Hija de Tom Cruise y Katie Holmes cambia legalmente su apellido

Suri Cruise, la hija de 20 años de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, ha eliminado legalmente el apellido paterno de su nombre y ahora figura oficialmente como Suri Noel en documentos oficiales del condado de Allen, Pensilvania, donde cursa estudios en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh.

El cambio fue identificado en su inscripción como votante, registrada en octubre de 2024 durante su primer año académico, según información publicada por la revista People.

Noel corresponde al segundo nombre de su madre, Katie Holmes, aunque ni Suri ni sus representantes han ofrecido declaraciones públicas sobre los motivos de esta decisión. La joven, nacida en abril de 2006, ya había utilizado el apellido Noel en su graduación de secundaria en 2024, y desde la separación de sus padres en 2012 ha mantenido una vida alejada del foco mediático.