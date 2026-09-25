Higiene del sueño: hábitos clave para lograr un descanso reparador y cuidar la salud integral

Dormir bien es fundamental para la recuperación física y mental del cuerpo, pero descansar adecuadamente no significa únicamente pasar muchas horas en la cama ni recurrir a soluciones mágicas para el cansancio.

Una buena higiene del sueño puede incluir mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, acondicionar un espacio oscuro y silencioso, y reducir el uso de pantallas electrónicas antes de dormir.

Cada uno de estos hábitos aporta al equilibrio del sistema nervioso, por lo que cuidar el entorno nocturno puede ayudar a obtener un descanso más reparador.

También es importante prestar atención al consumo de estimulantes como la cafeína o el azúcar al final de la tarde, sin eliminarlos por completo, sino consumirlos con moderación dentro de una rutina equilibrada.

Las necesidades de descanso pueden ser diferentes para cada persona, pues la edad, el nivel de actividad física diaria y las exigencias laborales influyen directamente en la calidad de horas necesarias.