Mantener una hidratación adecuada es fundamental para el equilibrio corporal, ya que el organismo requiere líquidos constantemente para funciones vitales esenciales.

Llevar agua disponible previene el consumo de bebidas azucaradas, que aunque parecen opciones rápidas resultan perjudiciales para la salud.

Este sencillo hábito estabiliza los niveles de energía, evitando problemas comunes como cefaleas, fatiga y dificultades de concentración. La práctica se vuelve crucial durante actividad física o calor intenso, cuando la demanda de líquidos aumenta significativamente.