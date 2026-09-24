Herederos de Dolly Parton acusan a su sobrino de amenazar con destruir su legado

Los herederos de Dolly Parton acusaron al sobrino del ícono de la música country de amenazar con cometer actos de violencia y destruir el legado y el imperio empresarial de su tía, según documentos presentados ante un tribunal.

La solicitud por orden de restricción temporal fue presentada por She’s Alive, la entidad que gestiona y protege los bienes y negocios profesionales de Parton, dirigida por Danny, su manager desde hace mucho tiempo.

Los documentos judiciales presentados en Nashville ofrecen los primeros indicios de discordia en un proceso sucesorio cuidadosamente gestionado.

La semana pasada, la productora rescindió el contrato con Brian, propietario de la empresa que proporcionó el equipo de seguridad de Parton y quien fue elegido personalmente por la estrella para anunciar su muerte por cáncer, alegando que su conducta insinuatoria hacía insostenible su permanencia en el puesto.