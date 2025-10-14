El salvadoreño Herbert Aceituno conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting, celebrado en El Cairo, Egipto.

El atleta compitió en la categoría de hasta 54 kilogramos, donde realizó tres levantamientos exitosos de 186, 188 y 190 kilos para sumar un total de 564 puntos.

Esta puntuación, resultado de una actuación sobresaliente y consistente, fue suficiente para asegurar la segunda posición en el ranking final de la competencia.

El logro de Aceituno representa un triunfo significativo para el deporte adaptado de El Salvador, proyectando el nombre del país en el más alto nivel del powerlifting paralímpico internacional.