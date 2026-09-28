¿Hasta que hora debería circular el servicio de transporte colectivo?

Usuarios del transporte colectivo señaladas que las rutas interdepartamentales, y urbano deberían de circular hasta las 11:00 pm para que incluso los trabajadores que viajan de un departamento a otro cada día puedan transportarse a sus hogares si se llegase a modificar la jornada laboral.

Actualmente el Consejo Superior del Trabajo de El Salvador analiza cerca de 10 propuestas para reorganizar los días de trabajo semanales, sin que esté bajo discusión una reducción de la jornada de 44 horas a la semana, lo que según algunos usuarios podría afectar a los trabajadores que viajan desde el interior del país a la capital diariamente.

Entre las alternativas mencionadas recientemente por el ministro de Trabajo, Rolando Castro esta realizar una jornada de 11 horas de lunes a jueves, con descanso viernes, sábado y domingo; otra de 10 horas entre lunes y jueves, más cuatro horas el viernes; y esquemas diferenciados según las condiciones de cada actividad económica.

Ante esto conductores de rutas urbanas destacan no tener inconvenientes ante la posibilidad de extensión de horarios.

Actualmente algunas rutas prestan su servicio incluso después de las 8:00 pm entre estas la ruta 52, 30B, la ruta 46C, 44 y la ruta 101B.