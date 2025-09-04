Una jueza federal de Estados Unidos anuló la congelación de fondos ordenada por el gobierno de Donald Trump a la Universidad Harvard, marcando una victoria para la institución. La medida de la administración republicana buscaba sancionar a la universidad por supuestamente promover la ideología woke y no proteger adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes durante protestas en el campus.

El retiro incluía más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales, afectando áreas clave como salud, y la revocación de la certificación en el sistema, que autoriza a estudiantes extranjeros a cursar estudios en el país. Con la decisión judicial, Harvard recupera el acceso a estos fondos y mantiene la posibilidad de admitir estudiantes internacionales.