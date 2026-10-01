Harry y Meghan denuncian alerta de seguridad en escuela tras presencia de fotógrafos internacionales

Harry y Meghan denunciaron una alerta de seguridad relacionada con fotógrafos internacionales cerca de la escuela de sus hijos. El personal habría observado a dos hombres.

Los hombres fueron posteriormente identificados como fotógrafos internacionales, según el reporte presentado.

Ambos caminaban alrededor de la escuela y se detenían para mirar hacia el interior. Un portavoz de los Sussex calificó el episodio como una intromisión inaceptable. También cuestionó la conducta de los fotógrafos cerca del entorno escolar.