Harry Potter regresa a Hogwarts: HBO revela nuevo tráiler de su esperada serie

Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley regresan a Hogwarts con nuevos rostros en el tráiler de la serie de HBO, que adaptará nuevamente la historia de La piedra filosofal.

El adelanto muestra a Dominic McLaughlin como Harry, junto a Arabella Stanton y Alastair Stout como Hermione y Ron, respectivamente.

La producción recreará momentos como la selección de las casas, las clases de magia y los partidos de Quidditch.

La primera temporada tendrá ocho episodios y se estrenará durante la Navidad de 2026. HBO también confirmó que cada temporada adaptará uno de los siete libros de la saga.