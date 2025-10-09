El objetivo global de “hambre cero” para el año 2030 se aleja cada vez más, según el Índice de hambre 2025 presentado este jueves por organizaciones humanitarias.

El informe revela que 673 millones de personas carecen de acceso suficiente a alimentos y que los amenazados por la hambruna se duplicaron en 2024, llegando a dos millones.

Las ONG Ayuda Mundial contra el Hambre advierte que, pese a los esfuerzos internacionales, la situación alimentaria permanece estancada en 56 países, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.