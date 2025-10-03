El movimiento islamista palestino Hamás afirmó estar dispuesto a liberar a todos los rehenes que mantiene en Gaza, aunque aclaró que la decisión depende de que se cierren algunos puntos pendientes sobre un alto al fuego.

La declaración se produjo tras la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, quien busca un cese de hostilidades como vía para estabilizar la región.

Sin embargo, el grupo, considerado organización terrorista por la Unión Europea, advirtió que solo aceptará un acuerdo que garantice condiciones claras y sostenibles para ambas partes.