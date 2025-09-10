Es el doctor Antonio Vásquez docente de la facultad de medicina de la Universidad de El Salvador realizo un hallazgo de trascendencia mundial, al encontrar una nueva especie de hongo filamentoso del género aspergillus, llamada científicamente aspergillus uessalvadorensis, descubierta en semillas del árbol de Nacascol.

El hongo, identificado mediante estudios fenotípicos es decir información genética contenida en el ADN de un organismo y genotípicos qué significa que se observaron las características de, que incluye rasgos físicos, bioquímicos y fisiológicos de un organismo, destaca por su capacidad de crecer a una temperatura de 37 grados centígrados, con espinas que mantienen la humedad produciendo un pigmento negro, con potencial de uso en la alfarería y el curtido de pieles.

El registro fue validado en la base de datos de secuencias genéticas más grande y conocida del mundo. Es un repositorio público de ADN, ARN y proteínas llamado Genbank y en un archivo digital especializada exclusivamente en hongos conocido como mycobank.

La semilla de Nacascol es conocida por su uso para pintar barro o arcilla cocida, pues un hongo de la misma familia es necesario para teñir esas superficies de color negro, pero luego de un análisis de secuenciación de ADN que se realizó en corea del sur se confirmó que este hongo es diferente a cualquier especie. Para la facultad de medicina de la universidad este descubrimiento inspira a los alumnos.

Los estudios, para registrar oficialmente el aspergillus iniciaron desde 2006 el doctor Vásquez dijo que este logro representa un triunfo tanto para el país como para la comunidad universitaria, ya que proyecta a la única universidad pública del país como un referente internacional en investigación científica.