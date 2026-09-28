Hallan restos humanos en cantón Monteca de Nueva Esparta y la Unión Norte

Investigadores de la policía procesaron una escena de hallazgo de restos humanos en el cantón Monteca, municipio de Nueva Esparta, La Unión Norte. De forma preliminar, tras el reconocimiento realizado por su cónyuge, la víctima correspondería a un hombre de 54 años.

Según la información preliminar, la desaparición del hombre habría sido reportada en julio de 2026, y el reconocimiento por parte de su cónyuge apunta a que se trataría de la misma persona.

Las autoridades señalaron que la causa exacta del deceso será determinada únicamente mediante la autopsia correspondiente. Los investigadores continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo.