Las autoridades investigan la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años que fue localizado sin vida en la incorporación de la avenida Jerusalén con dirección al bulevar Monseñor Romero.

El hallazgo, reportado por un conductor a través del 911, movilizó a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron el área para el procesamiento de la escena.

Aunque un testigo presencial sugirió que la persona podría tener problemas alcohólicos, la causa oficial del fallecimiento se desconoce por completo, por lo que las pesquisas continúan abiertas para esclarecer los hechos.