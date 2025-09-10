La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador investiga el homicidio de una mujer de 21 años, cuyo cuerpo en estado de descomposición fue hallado en el distrito de Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este.

La corporación detalló un dato crucial: la madre de la víctima ya se encuentra privada de libertad por integrar estructuras pandilleriles.

Este elemento añade una capa de complejidad a la pesquisa, que continúa activa para esclarecer los motivos del crimen y dar con el o los responsables, aunque las autoridades no han especificado si existe una conexión directa entre el encarcelamiento de la madre y el asesinato de la joven.