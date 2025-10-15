Esta decisión, anula la acusación presentada el año pasado contra 51 personas, entre ellas la viuda del mandatario, el ex director de la policía nacional y el exprimer ministro Claude Joseph.

El tribunal declaró que la nueva investigación comenzará desde cero y pidió ayuda a ambos países norteamericanos para entrevistar a personas clave entre ellas el exprimer ministro Ariel Henry.

A pesar de la apertura de una nueva etapa judicial, el tribunal ordenó que los 17 exmilitares colombianos arrestados en relación con el caso y varios sospechosos haitianos permanezcan detenidos.