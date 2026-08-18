Hacienda destaca incremento de recaudación tributaria

En un 10.4% incrementó la recaudación de impuestos entre junio de 2025 y mayo de 2026, así lo detalló el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez. El impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta siguen siendo los tributos que más están generando ingresos para el estado, sumado a factores de crecimiento tributario como la facturación electrónica, fiscalización y gestión de cobros.

Durante el 2025 las trasferencias sociales en concepto de subsidios sumaron 285.4 millones de dólares, explicó el funcionario.

La inversión publica superó los 1,500 millones de dólares, en proyectos ejecutados principalmente por obras públicas y la Dirección de Obras Municipales; entre ellos la ampliación del aeropuerto de El Salvador, la construcción de la autopista Los Chorros y el aerocable.

El funcionario también explicó que la calificación de riesgo país pasó de estable a positiva, además se recuperó el estatus de socio confiable y solvente en los mercados de capitales internacionales.