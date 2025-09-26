El reciente éxito de «Intensamente 2», que recaudó 1.600 millones de dólares, ha generado expectativas sobre nuevas secuelas de Pixar, como «Toy Story 5» y «Los Increíbles 3».
Sin embargo, franquicias como «Ratatouille» no tienen un camino claro hacia una continuación. Patton Oswalt, actor de voz del icónico ratón Chef Remy, afirmó que aunque los fanáticos discuten una posible secuela, un clásico no obliga necesariamente a una segunda parte.
Oswalt señaló que se necesitarían condiciones creativas específicas para retomar la historia, sin confirmar ningún proyecto oficial por parte del estudio.
La incertidumbre mantiene a los seguidores en espera, mientras Pixar capitaliza sus éxitos recientes.