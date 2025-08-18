Comunidades de La Libertad Costa, como El Majahual, han implementado sistemas de alerta temprana, incluyendo semáforos pintados bajo puentes, para monitorear el nivel del río y evacuar a tiempo ante inundaciones.

Tras las lluvias de 2024, que derribaron un muro de contención y dañaron viviendas, los habitantes han elevado sus casas hasta un metro para minimizar riesgos.

Al menos 20 familias están en riesgo, y líderes locales trabajan con Protección Civil para activar protocolos de emergencia. Los vecinos exigen a las autoridades completar las obras de protección pendientes.